Bandi per l’accesso a corsi dell’Università di Siena: tutte le informazioni

Sono stati pubblicati i bandi per l’ammissione al corso triennale in Biotecnologie e al corso di laurea triennale interateneo a orientamento professionale in Agribusiness.

Pubblicati anche i bandi di immatricolazione al corso di laurea triennale in Scienze Biologiche e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a normativa UE in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF).

Sono 108 i posti per il corso triennale in Biotecnologie. La domanda di ammissione deve essere effettuata online entro il 16 settembre (ore 12). I candidati alla prova di ammissione possono partecipare a una delle sessioni del test TOLC B (online o in presenza) entro il 15 settembre. Tutte le informazioni per iscriversi al TOLC-B online sono pubblicate sul sito di Ateneo nelle sezione dei Corsi a numero programmato: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/biotecnologie.

Per il corso triennale in Agribusiness sono 28 i posti a disposizione. Le richieste di ammissione devono essere inoltrate dal 22 luglio (ore 11) al 5 agosto (ore 11) sul sito della Segreteria online. L’accesso al corso non prevede il superamento di una prova, ma l’immatricolazione sarà consentita, fino ad esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste di ammissione presentate. Le informazioni sono pubblicate nella sezione del sito di Ateneo: www.unisi.it/corsi-numero-programmato.

Sono 245 i posti per il corso triennale in Scienze biologiche. Mentre sono 95 sono i posti per il corso di laurea magistrale in Farmacia; e 109 i posti per il corso di laurea magistrale Chimica e tecnologia farmaceutiche CTF.

Le immatricolazioni per questi tre corsi avverranno esclusivamente in modalità online, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, a partire dal 22 luglio (ore 11); e saranno consentite fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili, comunque non oltre il 4 novembre.

Le informazioni e i bandi sono pubblicati alla pagina: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni.

Fonte: Ufficio Stampa