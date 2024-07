Irpet, il bilancio consuntivo 2023 passa a maggioranza in commissione

Il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2023 di Irpet, l’Istituto di programmazione economica della Toscana, passa l’esame in commissione Bilancio del Consiglio regionale, guidata da Giacomo Bugliani (Pd).

La proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza nel corso della seduta di martedì 16 luglio e ora passa all’esame dell’Aula.

Il Bilancio in sintesi

Il consuntivo 2023 dell’Istituto per la programmazione economica della Toscana si chiude con un utile di 479mila euro. Di questi 384mila sono stati restituiti, come da prassi alla Regione e 96mila sono stati accantonati sui fondi di garanzia e riserva.

Le entrate sono pari a 3milioni 362mila come valore produzione, 101mila euro come interassi attivi. Le uscite ammontano a 2milioni 856mila euro come costi di produzione.

Nel confronto con l’anno precedente si registra una riduzione, fisiologica, di 500mila euro del valore della produzione. I costi restano stabili con un lieve incremento pari a + 0,2 per cento. Il costo del personale supera il milione di euro ed è sostanzialmente stabile. Altra voce in linea con gli anni precedenti è rappresentata dagli ammortamenti rispetto ad investimenti fatti su hardware e attrezzature per dotare l’Istituto di adeguati strumenti di studio.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa