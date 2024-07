Consiglio comunale Montopoli, variazione del bilancio all'ordine del giorno

Con la presente comunico che il prossimo Consiglio Comunale si terrà giovedì 18 luglio alle 21 in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, per la discussione dei punti riportati all'ordine del giorno sotto riportato.

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO *

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2024

3 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2024

4 RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 25 GIUGNO 2024 AD OGGETTO: “VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.”

5 APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO 2024/2029 INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

6 INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’. APPROVAZIONE

7 ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2024-2029

8 COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI. NOMINA COMPONENTI

9 COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI