Fi-Pi-Li, Stella (FI): "Ennesima estate di code e disagi, cronoprogramma lavori mai rispettato"

"Anche questa si sta prospettando come l'ennesima estate con automobilisti in coda sotto il sole sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Incidenti, cantieri infiniti e puntualmente si formano code chilometriche che costringono pendolari e turisti a estenuanti stop al caldo. Ci chiediamo come sia possibile che mai, da anni, il cronoprogramma dei lavori sulla Fi-Pi-Li venga rispettato. Qualcuno dovrebbe dare una spiegazione, invece di giocare allo scaricabarile e di illudere automobilisti e camionisti che con la creazione di Toscana Strade ogni problema verrà risolto. Ci chiediamo quando qualcuno si assumerà delle responsabilità per tutti i disagi che da anni vengono inflitti agli utenti della superstrada". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Giani sbaglia gravemente a insistere con l'istituzione del pedaggio per i tir sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi decine di milioni di euro negli ultimi 5 anni, senza che disagi e code siano diminuiti - aggiunge il segretario regionale di Forza Italia Toscana -. Gli enti locali non possono trattare gli autotrasportatori come un bancomat per tappare le buche e finanziare la nascita di Toscana Strade, ennesimo carrozzone pubblico. Senza contare che non esistono strade a pedaggio selettivo in Italia, e pertanto ci sono anche dubbi di legittimità".

Fonte: Ufficio Stampa