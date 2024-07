Lavori di adeguamento sismico a Lucca, dagli scavi emergono resti di mura romane

Durante gli scavi sotto il Mercato del Carmine a Lucca sono stati trovati resti di mura romane del II secolo a.C., resti di antiche attività artigiane e una torre del III secolo d.C. Questi ritrovamenti, emersi durante il restauro promosso dal Comune come parte di un progetto Pnrr per il miglioramento sismico, offrono nuove opportunità di studio sulla storia romana e medievale di Lucca. I reperti includono una poderosa muratura di difesa urbana, una strada in ciottoli e ghiaia con attività artigianali di lavorazione dei metalli, e una torre con un accesso verso l'anfiteatro. Sono emersi anche due forni a pianta circolare di epoca medievale.