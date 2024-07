Lucca Comics organizza la prima mostra europea del Maestro Yoshitaka Amano

In attesa della prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano, Amano Corpus Animae - in calendario dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano - domani, giovedì 18 luglio (a partire dalle ore 18:00 CET), Lucca Comics & Games darà il via ad un’inedita campagna su Kickstarter per partecipare attivamente alla più grande e completa mostra che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico.

Con oltre 120 opere originali, la mostra Amano Corpus Animae - curata per Lucca Comics & Games da Fabio Viola, già collaboratore culturale dell’area Videogames - sarà un’occasione irripetibile per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale attraverso la visione di un artista unico e poliedrico al tempo stesso, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività.

Partecipando alla campagna organizzata per questa occasione sulla piattaforma Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/luccacomicsandgames/amano-corpus-animae) si potrà entrare a pieno titolo nella community dei ‘super fan’ del Maestro Yoshitaka Amano in occasione della sua prima esposizione in Europa. Con una formula inedita per una mostra d’arte, l’iniziativa prenderà il via il prossimo 18 luglio e si concluderà il 9 agosto: l'obiettivo della campagna non sarà finanziare la mostra - di per sé prodotta da Lucca Crea - ma dare modo a tutti, anche ai fan del Sensei che non avranno l’occasione di recarsi fisicamente a Milano, di prendere parte alla grande esposizione dedicata al Maestro Amano e lasciare così il proprio nome nella Storia.