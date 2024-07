Piano Strutturale Intercomunale, prorogati i termini per le osservazioni

Ci sarà tempo fino al 21 settembre per presentare le osservazioni al Piano strutturale intercomunale dei Comuni di San Miniato e Fucecchio. Vista la complessità del Piano strutturale che interessa i due territori e il periodo elettorale appena concluso, le amministrazioni hanno deciso una proroga di ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT (il 24 luglio) per la scadenza dei termini, in modo da permettere a chiunque (cittadini, associazioni, professionisti, ordini ed Enti) di prenderne visione e presentare le osservazioni ritenute opportune.

Si ricorda che chiunque potrà presentare, per iscritto, le proprie osservazioni pertinenti al Piano adottato tramite pec, scrivendo all’indirizzo comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it, con una raccomandata a/r indirizzata al Comune di San Miniato – Servizio Urbanistica, via Vittime del Duomo n. 11, 56028 San Miniato (Pi) oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Miniato.

Le osservazioni pervenute oltre il termine previsto, non saranno valutate perché tardive, farà fede la data di ricezione al protocollo dell’Ente o della pec.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa