Professoressa vende integratori alimentari senza autorizzazione, multata

Una professoressa vendeva anche integratori alimentari online. Insegnante delle scuole superiori nel Pistoiese, è stata sanzionata dalla guardia di finanza perché svolgeva un'attività lavorativa secondaria senza le prescritte autorizzazioni. Non aveva chiesto l'autorizzazione al Ministero dell'Istruzione per svolgere questo secondo lavoro per una società del Nord Italia.

La docente aveva percepito indebitamente quasi 10mila euro di provvigioni che, per legge, dovrà ora versare all’amministrazione di appartenenza e saranno destinati ad incrementare il relativo fondo di produttività. Parallelamente, all’azienda che le aveva conferito l’incarico non autorizzato sono state comminate sanzioni amministrative, già pagate, per circa 2.500 euro.