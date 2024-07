Cellulare vietato a scuola, oltre il 90% dei nostri lettori è favorevole alla decisione di Valditara

Sondaggio dai risultati bulgari per quanto riguarda il tema esposto questa settimana da gonews.it. Avevamo commentato la circolare diffusa dal ministro per l'Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara sul vietare il cellulare in classe almeno fino alle scuole medie.

Ebbene, il 92,18% dei nostri lettori è d'accordo con questa decisione, specificando che è uno strumento che 'crea distrazione'. Solo il 7,82% dei lettori invece pensa che sia uno strumento indispensabile oggigiorno e che non debba essere vietato.