Giani su intervento Von der Leyen: "Ho apprezzato presa di posizione su politica coesione"

“Ho ascoltato con grande attenzione il discorso di Ursula Von der Leyen e ho apprezzato la sua presa di posizione a favore di una politica di coesione forte e concepita insieme alle Regioni e alle autorità locali”.

Questo il commento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sull’intervento in veste di candidata della Von der Leyen che successivamente è risultata eletta per la seconda volta alla guida della Commissione europea.

Il presidente ha evidenziato il valore della politica di coesione che, attraverso i vari fondi strutturali, consente di mettere in atto numerose iniziative fondamentali per i nostri territori. “Questo passaggio della Von der Leyen – ha aggiunto - dimostra come l’impegno per difendere questa politica di coesione sviluppato direttamente, con le altre Regioni europee, il Comitato europeo delle Regioni e la Rete CRPM, stia portando i primi frutti”.

Fonte: Regione Toscana