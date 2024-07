Dolcione annullato a Orentano, l'assessore Sgueo: "All'Ente Carnevale rinnoviamo disponibilità a collaborare"

L'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto risponde sulla questione del Dolcione di Orentano, che come annunciato dal presidente Maurizio Ficini quest'anno non verrà realizzato. A parlare è l'assessore Nicola Sgueo che ha la delega alle associazioni delle frazioni.

“Prendo atto della decisione dell’Ente Carnevale di Orentano di non realizzare il famoso Dolcione – dice Sgueo - appuntamento di grande richiamo e prestigio per la nostra frazione.

Ciò che desta maggiore perplessità sono le motivazioni che il presidente Ficini ha addotto a giustificazione di questa decisione, dichiarando che questa scelta sarebbe scaturita a seguito di una conversazione intercorsa con un nostro assessore il cui contenuto, però, ha ritenuto di non rendere pubblico, sebbene sia stato valutato così grave da indispettire gli animi dei consiglieri dell’ente tanto da portarli a decidere di non realizzare il Dolcione per l'edizione 2024”.

“Preciso – continua Sgueo - che tale conversazione non aveva assolutamente come oggetto alcuna questione di carattere amministrativo o politico, poiché di natura squisitamente ed esclusivamente personale e, proprio per la natura strettamente personale della discussione, non si comprende che cosa il sindaco Mini avrebbe potuto o dovuto fare, salvo rassicurare fin da subito, anche con il mio intervento, sul fatto che la questione non riguardava assolutamente i rapporti tra l’amministrazione e l’Ente Carnevale. Ente al quale, lo ribadisco, va la nostra riconoscenza e stima per l’attività che svolge e a cui rinnoviamo la massima disponibilità a collaborare.

Nel caso poi dell'Ente Carnevale – continua Sgueo e della manifestazione del Dolcione ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale i volontari per l'importante lavoro che ogni anno svolgono per la collettività e per Orentano, un pensiero di riconoscenza e stima poi va a tutti quei volontari che oggi non ci sono più e che con il loro lavoro hanno creato le condizioni perché l'Ente diventasse l'importante realtà che è oggi”.

“Sembra che – ipotizza l'assessore Sgueo - che si voglia far ricadere su questa amministrazione una responsabilità che non le appartiene in alcun modo, visto che da parte nostra mai è stato posto in essere alcun comportamento che possa minimamente costituire un valido motivo di indignazione nel consiglio direttivo dell’Ente Carnevale o rappresentare un qualsivoglia ostacolo alla realizzazione del Dolcione”.

“Nel ribadire la fiducia nell’assessore indebitamente chiamato in causa – continua Sgueo -, rinnovo la disponibilità dell'amministrazione comunale al dialogo e alla collaborazione non solo con l’Ente Carnevale, ma con tutte le associazioni del territorio e mi auguro come tutti i miei colleghi della giunta, che questa spiacevole vicenda non venga strumentalizzata per attaccare con accuse infondate l'amministrazione comunale, che per quanto ritenga che le motivazioni che hanno spinto il consiglio direttivo dell'Ente Carnevale a prendere questa decisione vadano cercate altrove, è dispiaciuta che quest'anno Orentano non potrà avere il Dolcione, una tradizione ormai consolidata”.

Nicola Sgueo, assessore comunale di Castelfranco di Sotto