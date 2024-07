Luglio Altopascese, in arrivo i Bnkr44 e le ragazze di "Non è la Rai"

Il tanto atteso concerto dei BNKR44 in piazza Ricasoli e l’arrivo nella cittadina del Tau delle ragazze di “Non è la Rai” e altro ancora. Altopascio si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi e appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti, nell'ambito del "Luglio Altopascese".

Sabato 20 luglio, alle 19 in Piazza Ospitalieri, è prevista un’estemporanea di pittura, un evento all’insegna dell’arte dedicato a bambini, ragazzi e famiglie organizzato dalla Cooperativa Sociale La Luce. Sempre sabato 20, ma alle 22 in piazza Ricasoli, si terrà il tanto atteso concerto dei BNKR44, una delle band rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo. L'evento, parte del tour del WOM Fest OFF, vedrà protagonisti i giovani musicisti empolesi che hanno conquistato le classifiche italiane e fatto ballare tutta Italia con il loro singolo “Ma che idea” con Pino D’Angiò. I biglietti sono disponibili sul sito di WØM FEST: https://bit.ly/4cdKB7H.

Il weekend si conclude domenica 21 luglio - grazie a Avis Altopascio, Accademia Geminiani con Francigena International Arts Festival XIII edizione e con la collaborazione di Misericordia Altopascio, con l’arrivo del Rewind Official Tour 2024, che porterà ad Altopascio le ragazze di “Non è la Rai”, il celebre programma degli anni Novanta. La serata inizierà alle 19 alla pasticceria Carpe Diem in via Cavour, con la presentazione del libro “Quando il passato era il futuro” di Eleonora Cecere, seguita da un’apericena in compagnia delle storiche showgirl Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e la stessa Eleonora Cecere. A seguire, alle 21:30 in piazza Ricasoli, il Rewind Official Tour 2024 presenterà uno spettacolo scritto e diretto da Luigi Galdiero, con coreografie di Mirko Guastatore, che riporterà in scena l’energia delle ragazze di “Non è la Rai”.

Per il programma completo e ulteriori dettagli, visitare il sito: www.ioscelgoaltopascio.it.