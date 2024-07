'Sinistra e Progressisti. Uniti per l'Alternativa alle Destre': il dibattito alla Festa dell'Unità di San Miniato

Questa sera alle 21:30, presso la Casa Culturale di San Miniato Basso, nell'ambito della Festa provinciale de l'Unità, si terrà un dibattito intitolato "Sinistra e Progressisti: Uniti per l'Alternativa alle Destre".

Interverranno Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana per Alleanza Verdi Sinistra; Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle; e Laura Rimi, membro della segreteria regionale del Partito Democratico. A coordinare il dibattito sarà Giovanni Golfarini dei Giovani Democratici.

Questo incontro rappresenta un'importante occasione per un confronto aperto tra le diverse forze di Sinistra e Progressiste, con l’obiettivo di costruire un'alternativa concreta al Governo Meloni. Verranno condivise esperienze positive a livello locale e territoriale, come la vittoria in Sardegna con l'elezione della Presidente Alessandra Todde lo scorso febbraio, e i successi in vari comuni della Toscana e della provincia di Pisa, con particolare attenzione a Cascina.

Inoltre, si discuterà della prospettiva di un ampio accordo tra tutte le forze della Sinistra, Progressiste e del Centro-Sinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria. Tra i temi principali che caratterizzeranno l'azione comune ci saranno il salario minimo, il diritto alla salute, la battaglia per il clima e altre questioni cruciali.

Un altro punto all’ordine del giorno sarà la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata, un'iniziativa che mira a difendere la Costituzione e a contrastare le leggi sul premierato e sulla giustizia.

