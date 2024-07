Matteo Mignano è il nuovo regista per i Lupi Santa Croce

Dopo aver annunciato il braccio pesante, è logico “tirare la diagonale” ed andare a vedere chi sarà il palleggiatore di questi nuovi Lupi che andranno ad affrontare il difficile campionato di serie B nazionale, con il chiaro intento di tornare ad essere subito protagonisti. Matteo Mignano, regista friulano, classe 2002, arriva dalla serie A2 e sarà sicuramente uno dei giocatori più attesi di tutto il campionato. Gran fisico, 197 cm, reduce da cinque stagioni in fila nella massima serie (tra San Donà e Pineto) ha accettato di scendere ben due scalini per abbracciare il progetto della Società biancorossa e di coach Pagliai. Il suo approdo al Pala Parenti, unito al ritorno di Da Prato, alla conferma di Colli, alla fiducia data a tanti giovani di valore come Baldini, Camarri, Matteini (per fermarci a quelli presentati) danno la misura del tipo di stagione che hanno in mente a Santa Croce sull’Arno. Nei prossimi giorni sarà data l’ufficialità di altri componenti del roster, a partire dai liberi fino a completare i diversi reparti degli attaccanti.

DICHIARAZIONI

“Sono molto contento della proposta che Santa Croce mi ha fatto, soprattutto perché una società storica come questa non si trova spesso in giro per l’Italia; nonostante la categoria sia la serie B sono sicuro che il livello in squadra non mancherà e questo anche da parte delle squadre avversarie. L’anno scorso a Pineto, in A2, ho avuto la possibilità di confrontarmi con compagni di squadra e avversari di spessore, e già solo confrontarsi con loro fa crescere molto a livello tecnico, questo anche nel mio caso dove ho avuto la possibilità di entrare per dare il mio contributo in varie situazioni durante le partite. La prima gara di campionato proprio contro Santa Croce é stata molto bella sia per il clima del Palazzetto sia per la tifoseria, davvero affiatata, che non è una cosa scontata e sicuramente potrà darci il giusto spirito in partita. Non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione con questa società e questo campionato perché so che potremmo toglierci molte soddisfazioni. Ci vediamo tra poco e vi invito al Pala Parenti per sostenerci".

CURRICULUM

Matteo Mignano nasce il 31 maggio 2002 a San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone. Dal 2017 al 2019 si affaccia alla pallavolo “dei grandi” militando in serie C regionale con la Futura Cordenons. Nel 2019-20, stagione resa molto complicata dal proliferare della pandemia, sbarca in A3 con Invent San Donà di Piave; in Veneto rimane altre due stagioni e mezzo, per poi spostarsi a Pineto, stessa categoria, nel dicembre 2022. In Abruzzo Matteo mette in bacheca Coppa Italia, Supercoppa e promozione nella categoria superiore. Abba Volley gli dà la possibilità di misurarsi con la A2 e nella passata stagione il palleggiatore friulano ha modo di mettersi al servizio di una vecchia conoscenza biancorossa come coach Cezar Douglas (seconda parte del campionato). Il pubblico dei Lupi se lo ricorderà in campo da titolare nella prima gara ufficiale del torneo, proprio al Pala Parenti, in sostituzione dell’infortunato Matteo Paris (vittoria ospite, 1-3).

Fonte: Lupi Santa Croce