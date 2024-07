Welfare aziendale, Confagricoltura Toscana: "In crescita anche fra le imprese agricole toscane"

“Il welfare aziendale è una grande opportunità di crescita per imprese e lavoratori. Si parla molto e tanto di benessere sul lavoro: ecco, questa è una risposta concreta che anche un pezzo del mondo delle aziende agricole toscane sta dando alla sfida di conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita". A dirlo è Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana.

“La normativa italiana di riferimento è ormai obsoleta: si fa di fatto leva solo sulla detassazione, ma come ben sappiamo il welfare aziendale è ben altro – dice il direttore -. In Europa esistono esempi tangibili di come si possano costruire sistemi dinamici e duraturi, che incidano non solo sulla parte economica, ma anche e soprattutto per una comfort zone innovativa e rassicurante”.

“È coraggio e determinazione quello che hanno dimostrato di avere molte aziende con investimenti preziosi e di larghe vedute – prosegue Cavicchioli - La conciliazione vita-lavoro è fondamentale per il dipendente ma anche per un buon clima aziendale”.

“Bisogna essere attenti e dinamici nel comprendere e dare risposte alle esigenze. In passato lo era l’elemento centrale del rapporto di lavoro; oggi i dipendenti chiedono anche altre cose come appunto il tempo libero o la soddisfazione di esigenze familiari – conclude il direttore - Gli imprenditori che, oltre a produrre bene tengono in debita considerazione anche al benessere dei preziosi collaboratori, dimostrano lungimiranza e dinamicità".

Fonte: Confagricoltura Toscana