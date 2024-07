Concerto CCCP a Pratolino, per l'alta affluenza anticipata la chiusura del Parco

Possibilità di navette gratuite per raggiungere il concerto Attesa per il concerto al Parco mediceo del Pratolino dei CCCP-Fedeli alla linea, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, che con il loro tour "In FEDELTÀ la LINEA c'è" sono nel cartellone del Musart Festival 2024.

In previsione del concerto dei CCCP, in programma venerdì 26 luglio alle 21.15, il Parco mediceo di Pratolino chiuderà al pubblico in visita alle ore 15. Questo in vista dell'alta affluenza di pubblico prevista, poiché sono già stati venduti circa 5000 biglietti in prevendita.

Per raggiungere il Parco è fortemente consigliato l'utilizzo di mezzi pubblici, in particolare il treno: in occasione dei concerti si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza ore 18.15 e 19.13. Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 01.00. Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti.

Chi non potrà fare a meno di auto e moto, ha la possibilità di prenotare online i parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto - compreso di servizio navetta - il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. I posti disponibili sono limitati e se ne consiglia vivamente l'acquisto. La prenotazione è riservata a chi ha i biglietti per gli spettacoli, a questo link: https://www.bitconcerti.it/viabilita-parcheggi-musart-2024.html