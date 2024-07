Furto di rame da un deposito commerciale, arrestato 37enne

La Polizia ha arrestato in flagrante un italiano di 37 anni e un cittadino marocchino di 58 anni per furto di rame da un deposito commerciale di Viareggio. Verso le 22.20, una pattuglia ha notato un'auto con materiale sporgente e porte parzialmente aperte nel Quartiere Varignano. Insospettiti, gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo, che ha proseguito la corsa costringendo gli agenti a un breve inseguimento. All'interno dell'auto, i due uomini hanno inizialmente fornito spiegazioni inconsistenti, ammettendo poi di aver rubato il rame da un capannone su Via di Montramito. Gli agenti hanno constatato che la catena del cancello del capannone era stata tagliata con delle tronchesi trovate addosso a uno dei due. Il materiale recuperato è stato restituito al proprietario del magazzino, mentre i due arrestati, con precedenti per reati simili, sono stati posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima.