Il Morellino di Scansano conquista il Regno Unito

Gli inglesi si sa, amano i grandi vini rossi italiani e tra questi il Morellino di Scansano. Per questo, nell’ottica di espandersi e consolidarsi nei principali mercati internazionali tra cui la Gran Bretagna, una delegazione del Consorzio del Morellino di Scasano, guidata dal Presidente Bernardo Guicciardini Calamai e dal Direttore Alessio Durazzi, è sbarcata a Londra per raccontare, promuovere e valorizzare le caratteristiche peculiari di questo vino, perla unica della Maremma Toscana, uno degli ambienti naturali più incontaminati d’Italia, caratterizzato da dolci colline e scorci mozzafiato sul mare.

Nella Capitale inglese e più precisamente nella storica Old Street, quartiere di tendenza, vicino alla City, è stato organizzato un evento business dove importanti rappresentati del settore Ho.Re.Ca., di canali specializzati e del mondo dei media hanno potuto vivere un’esperienza immersiva in cui approfondire la conoscenza del Morellino di Scansano.

Questo racconto, che ha visto come protagonista indiscusso il Morellino, si è svolto in due momenti all’interno di due luoghi iconici e molto suggestivi: Caravel, e Bruno’s, rispettivamente un ristorante e un cocktail bar, che si trovano su un’imbarcazione. Nella prima parte il Master of Wine Ray O’Connor ha guidato gli ospiti all’interno della denominazione spiegando loro le peculiarità delle differenti tipologie di Morellino di Scansano attraverso abbinamenti con pietanze preparate ad hoc per l’occasione.

La seconda parte dell’evento, invece, ha visto la partecipazione attiva di stampa e influencer che hanno potuto assaggiare la versatilità del Morellino di Scansano. Un vino che, oltre ad essere gustato da solo, si presta per preparazioni innovative nel mondo della Mixology. In questa occasione è stato presentato, per la prima volta a Londra, ReWine, il cocktail a base Morellino ideato dal bartender fiorentino Julian Biondi.

“Questo evento – commenta Alessio Durazzi, direttore del Consorzio – ci ha permesso di proseguire con una nuova tappa il nostro percorso di internazionalizzazione, in generale e di consolidamento, in particolare in alcuni mercati target, tra cui Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito. Londra è una città in cui si generano, da sempre mode e tendenze di consumo. Per questo è importante presidiarla ed essere presenti all’interno di ristoranti, enoteche e perché no, cocktail bar presentando il nostro Morellino di Scansano in una veste nuova e insolita, suggerendo abbinamenti e preparazioni inusuali in cui il suo carattere unico e distintivo rimane sempre evidente.

