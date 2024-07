In piazza del Popolo a Santa Croce sull'Arno la XXII° edizione del 'Teatro Comico'

Nata nel 2002 con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Santa Croce Sull’Arno, all’interno del progetto “IntesaTeatro Amatoriale” con la direzione artistica dell’associazione “Four Red Roses”, la rassegna giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione, con una solo battuta di arresto, quella del 2020 dovuto all’emergenza Covid.

Come nelle edizioni passate, l’offerta proposta è quella di un teatro divertente, che sa intrattenere il pubblico senza mai scadere nella volgarità. Nei giorni 26, 27 e 28 luglio, la centrale Piazza del Popolo tornerà ad essere, per il secondo anno consecutivo, un palcoscenico a cielo aperto per ospitare una serie di spettacoli di teatro comico.

Gli spettacoli, a ingresso gratuito, sono un'occasione unica per godere di tre serate di risate e puro divertimento, grazie alla partecipazione di talentuosi attori amatoriali che porteranno in scena esilaranti commedie e sketch irresistibili, e per vivere insieme momenti di spensieratezza e condivisione, valorizzando il talento locale e riscoprendo il piacere del teatro all'aperto.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30

Questo il programma delle tre serate:

Venerdì 26 Luglio

“DELITTO A VILLA ALBANI”

di Raffaele Totaro

Laboratorio Arca di San Casciano Val di Pesa

La tranquillità di Villa Albani viene sconvolta da un omicidio. Il cugino del Conte viene trovato

assassinato e, per trovare il colpevole, indaga l’eccentrico Commissario Alberti, coadiuvato

dall’immancabile ispettore Andrei. Un mix di umorismo e suspence vi condurrà sino alla

scoperta dell’assassino.

Sabato 27 Luglio

“IL BACIAMANO”

di Manlio Santanelli

Compagnia GAD. di Pistoia

La commedia di Santanelli, scritta nel 1993, racconta attraverso un impasto di italiano e

dialetto napoletano una serie di situazioni assurde e folli, oscillando tra il comico e il tragico,

che faranno incrociare le vite di Janara, giovane popolana avvizzita prima del tempo, e del

gentiluomo che, legato mani e piedi, le è stato portato in casa dal marito. Che cosa avranno in

comune questi due personaggi tanto lontani l’uno dall’altro?

Domenica 28 Luglio

“MALDAMORE”

di Angelo Longoni

Gruppo Teatrale Four Red Roses APS di Castelfranco di Sotto

Paolo è un musicista sposato con Sandra, con la quale fatica ad avere un figlio. Marco è sposato

con Veronica, sorella di Paolo, con la quale ha una figlia. Una sera Marco confessa a Paolo di

avere un'amante della metà dei suoi anni, e Paolo ammette di aver avuto anche lui una

scappatella amorosa con un'altra donna durante una trasferta di lavoro. Peccato che le mogli

abbiano ascoltato per caso la conversazione dei mariti, e adesso non siano disposte a

continuare come se niente fosse...

Fonte: Ufficio Comunicazione Comune di Santa Croce sull'Arno