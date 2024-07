Russell Crowe torna in concerto in Toscana: live al Castiglioncello Festival

Russell Crowe, attore premio Oscar, che ha vinto circa 40 premi internazionali, tra cui BAFTA, SAG, Academy Award, Golden Globes, prosegue con successo il suo tour in Italia ed il 5 agosto tornerà in Toscana per l'attesissimo concerto sul palco del Castiglioncello Festival a Rosignano (LI) .

Un suo concerto è un evento, un happening. “È fluido - commenta Russell Crowe - è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo”. L’idea è nata nel 2009 in un pub fuori Londra e da allora è andata avanti. Con questa straordinaria configurazione, Crowe mette in primo piano The Gentlemen Barbers. "Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica - prosegue Crowe - ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria".

“Il mio viaggio verso il cinema inizia suonando, facendo tournée e pubblicando dischi. Questo lavoro mi ha portato al teatro musicale (Grease, Rocky Horror Show, Blood Brothers) e, miracolosamente, un regista mi ha visto recitare in Blood Brothers chiedendomi di fare un provino”.

Il Castiglioncello Festival è organizzato da LEG Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo - Assessorato alla Cultura e Turismo.