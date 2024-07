San Jacopo Maggiore patrono di Altopascio: debutta la festa medievale Convivium

Altopascio si prepara a celebrare il suo patrono, San Jacopo Maggiore, con una serie di iniziative che richiamano le tradizioni e le usanze della cittadina del Tau. Domani, mercoledì 24 luglio, alle 21:30 in piazza Ospitalieri, si terrà il concerto del Corpo musicale “G. Zei” per San Jacopo, spettacolo che tradizionalmente anticipa le celebrazioni per il patrono altopascese. A seguire si terrà la consegna del Tau d’oro 2024, il riconoscimento istituito dall’amministrazione D’Ambrosio per valorizzare le persone o le realtà del territorio che si sono distinte in ogni ambito durante l’anno.

Il giorno effettivo del patrono, giovedì 25 luglio, le celebrazioni inizieranno alle 18 con la Solennità di San Jacopo Maggiore e la tradizionale processione. In contemporanea, prenderà il via la prima edizione di "Convivium. Medioevo e Ospitalità", la Festa medievale che offrirà esibizioni, spettacoli itineranti, performance con il fuoco, dimostrazioni e lezioni didattiche aperte al pubblico. Tra le attrazioni principali ci sarà il ritorno della tradizione del Calderone, con la distribuzione di pasta a tutti i presenti, curata dalla Misericordia di Altopascio. La festa animerà le principali piazze di Altopascio (piazza Ricasoli, piazza Garibaldi e piazza Ospitalieri) con attività gratuite per tutte le età, dalle 18 fino a mezzanotte. L'evento unisce due realtà storiche del territorio: il gruppo Casteldurante di Altopascio e le Contrade di San Paolino di Lucca, con l'intento di creare una manifestazione inclusiva per tutta la comunità.

La Festa medievale inizia alle 18 con l'apertura del Villaggio Medievale in piazza Ospitalieri, con dimostrazioni di mestieri storici. In piazza Garibaldi, il Calderon d'Altopascio offrirà gratuitamente pastasciutta ai partecipanti. Saranno presenti anche un forno medievale e una macina in pietra per la dimostrazione della macinatura e cottura del pane. L'area della falconeria, sempre in piazza Garibaldi, ospiterà circa 20 rapaci con esibizioni di volo e attività didattiche. Piazza Ricasoli vedrà gli accampamenti medievali del Gruppo Storico Casteldurante e della Compagnia delle Sartiè, con dimostrazioni di scherma storica e duelli. Le piazze saranno animate da tamburini, musici, danze storiche, cantastorie, marionettisti e spettacoli con il fuoco. Saranno offerte lezioni di tamburo e cornamusa medievale. Infine, dalle 20 alle 23 al Loggiato Mediceo, si terrà “Le notti dell’archeologia”, con cui verranno riscoperte le radici medievali della cittadina.

Il programma completo di "Convivium. Medioevo e Ospitalità" è disponibile su www.consanpaolino.org, sulla pagina Facebook Contrade San Paolino e sulla pagina Instagram Consanpaolino.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa