Sorpreso a rubare in un ristorante del centro di Firenze, arrestato 55enne

Un 55enne originario del Bresciano è stato arrestato ieri sera a Firenze per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare in un ristorante del centro. Il titolare del locale ha chiamato il 112 dopo essere stato allertato dall'antifurto collegato al sistema di videosorveglianza. Gli agenti hanno trovato l'uomo, ubriaco, all'interno del ristorante con strumenti da scasso, due tablet e 150 euro rubati dalla cassa, che è stata trovata vuota in una via vicina. Le immagini della videosorveglianza hanno mostrato che il 55enne era entrato due volte nel locale, usando due cappelli diversi per eludere le telecamere di sicurezza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa