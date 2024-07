Unicoop Firenze si concentra in Toscana e cede i punti vendita con l'insegna Doc*Roma

Unicoop Firenze ha perfezionato un contratto preliminare per la cessione dei punti vendita gestiti a Roma con l'insegna Doc*Roma. La cessione rientra in una decisione che considera non più strategico questo investimento.

L’accordo raggiunto prevede il passaggio dei punti vendita – e di tutti i dipendenti della società - alla PAC 2000A Società Cooperativa. La decisione di cedere il ramo di attività sul territorio di Roma è legata alla volontà di Unicoop Firenze di concentrare il suo impegno in Toscana, dove la Cooperativa ha le sue origini e, da sempre, ha svolto prioritariamente la sua attività caratteristica, dando un contributo fondamentale alla crescita economica e sociale della regione. Un forte radicamento sul territorio toscano, l'approfondita conoscenza del contesto locale, una rete di vendita ampia e variegata, capace di dare servizio a tutte le fasce di popolazione, sono le ragioni che hanno spinto la Cooperativa a riportare il focus centrale della sua attività in Toscana, dove attualmente Unicoop Firenze conta in totale 140 punti vendita in sette province, oltre 1 milione e centomila soci e 42 sezioni soci attive sul territorio.

Fonte: Unicoop Firenze