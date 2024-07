Collegamento ferroviario diretto Siena-Roma, interrogazione di Stefano Scaramelli

Trasporti: l’assessore regionale Stefano Baccelli ha risposto in Aula a un’interrogazione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo di Italia viva, Stefano Scaramelli, in merito alla realizzazione del progetto di collegamento ferroviario diretto tra Siena e Roma. Con l’interrogazione, Scaramelli ha chiesto alla Giunta regionale “a che punto è lo sviluppo del progetto di collegamento ferroviario diretto tra Siena e Roma; quali sono le intenzioni di Trenitalia in merito alla realizzazione della tratta diretta tra la città del Palio

e la capitale del Paese; in che tempi si prevede di sperimentare e mettere a terra gli interventi necessari”.

“L'Ente programmatore del servizio ferroviario è la Regione Toscana che come previsto nel Defr, proprio grazie a un’iniziativa dello stesso vicepresidente Scaramelli, a sottoposto ai Gestori la proposta di collegamento diretto previa verifica di fattibilità per l’eventuale inserimento in programmazione. Vi sono numerosi aspetti da approfondire, relativamente alle tracce orarie disponibili, sia sulla linea Siena-Chiusi a semplice binario, che sulla linea Aretina, sia per la linea storica che sulla Direttissima una volta giunti nella stazione di Chiusi. Aspetto fondamentale per l’effettuazione del servizio è la disponibilità di treni ibridi sufficienti per i collegamenti, considerato che la proposta nel Defr fa riferimento a più coppie al giorno di treni Siena-Roma”. Per il momento, ha proseguito l’assessore, “non vi sono treni disponibili, per il fatto che da qualche settimana i ‘Blues’ trovano impiego in doppia composizione sulla tratta Empoli-Siena, dovendo sostituire anche i treni per cui è necessaria maggiore capacità di posti a sedere. Nel corso del 2024, entreranno in servizio altri treni Blues che aumenteranno la disponibilità di materiale e permetteranno quindi di definire l'avvio di tale collegamento. Inoltre nell'ambito del gruppo tecnico, per il potenziamento della linea Siena-Chiusi, cui partecipano le strutture tecniche della Regione Toscana, rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla linea, Trenitalia e Rfi stanno approfondendo le problematiche legate all'inserimento di un collegamento veloce senza fermate intermedie fra Siena e Chiusi rispetto al resto della programmazione al fine di valutare gli effetti e minimizzare le ricadute sui treni utilizzati dai pendolari”.

“Sono soddisfatto – ha replicato Stefano Scaramelli –, ringrazio l’assessore di aver dato seguito all’impegno votato dal Consiglio regionale. C’è l’impegno per il 2024 a realizzare a realizzare questo intervento, nel momento in cui avremo a disposizioni treni ‘Blues’. L’auspicio è che i prossimi treni che entreranno nella disponibilità della Regione possano essere dislocati su questa linea e il servizio possa essere avviato all’inizio del 2025”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale