Mondo del volontariato pistoiese in lutto, muore Paolo Politi

Il mondo del volontariato pistoiese è in lutto per la morte di Paolo Politi, scomparso ieri al Don Gnocchi di Firenze. Politi, noto per il suo impegno sociale e la passione per l'alpinismo, è stato capo scout e uno dei fondatori del gruppo PT4 presso la chiesa dello Spirito Santo a Pistoia. Era anche presidente dell'Associazione amici di Don Ferrero Battani e attivo nel servizio di ascolto della Caritas diocesana. Istruttore di alpinismo del Cai di Sesto Fiorentino, ha trasmesso la sua passione a molti allievi. Lascia la moglie Paola e i figli Roberto e Laura.

Fonte: Ufficio Stampa