Montecitorio rende omaggio a Elisa Carloni, nel 1946 prima donna sindaco di Castiglion Fibocchi

A partire da oggi, nella Sala delle Donne di Montecitorio sarà possibile trovare anche il ritratto di Elisa Carloni, prima donna sindaco di Castiglion Fibocchi (Arezzo).

Il riconoscimento, che “segna un ulteriore e importante passo verso la parità di genere”, ha sottolineato la presidente della commissione per le pari opportunità della Regione Toscana, Francesca Basanieri, è stato possibile “grazie al lavoro di storici, appassionati, dell’ex sindaco Salvatore Montanaro e di quello attuale Marco Ermini”.

“Abbiamo preso in carico questa storia come Commissione assieme all'Associazione Toponomastica Femminile chiedendo che la storia di Elisa Carloni, eletta Sindaco di Castiglion Fibocchi il 7 Aprile 1946, venisse restituita ad una degna memoria - ha spiegato Basanieri -. Non era mai stata inserita tra le prime donne della Repubblica nella Sala a loro dedicata e come le altre donne sindaco è stata tra le prime a prendersi sulle spalle un paese e a ricostruirlo dopo gli orrori della guerra. A lei è a tutte loro va la nostra gratitudine”.

La Sala delle Donne è stata voluta dall’allora presidente Laura Boldrini, presente alla cerimonia insieme alle parlamentari toscane Simona Bonafè, Tiziana Nisini e Deborah Bergamini.