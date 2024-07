Occhio alle truffe: Alia allerta su finti addetti sul territorio

A seguito di ripetute segnalazioni da parte di cittadini residenti sul territorio della Toscana centrale relativamente a finti addetti Alia che si presentano presso abitazioni private con varie motivazioni (proposta di nuove tariffe, verifiche pagamenti, etc.), Alia Multiutility informa che i propri operatori sono sempre identificabili grazie alla divisa e al tesserino di riconoscimento.

Alia ricorda, inoltre, che i propri operatori non sono incaricati di richiedere pagamenti al domicilio degli utenti. Pertanto, diffidate di chiunque si presenti a domicilio per effettuare verifiche o per qualsiasi altra motivazione presentandosi come operatore Alia.

In caso di richieste sospette, Alia invita i cittadini a rivolgersi alle forze dell’ordine telefonando ai numeri 112 o 113 e a segnalare l’accaduto ai contatti aziendali, attraverso Aliapp (la App scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android) oppure chiamando il call center (800.888333 da rete fissa, 0571.1969333 da fisso o mobile, 199.105105 da rete mobile) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.

Fonte: Alia Multiutility Toscana