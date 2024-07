Tutela animali durante le manifestazioni, la Regione toscana approva le norme semplificative

La proposta di legge modifica la legge in vigore per la tutela degli animali “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”. Il regolamento di attuazione vigente sulla tutela degli animali stabilisce che durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l’impiego di animali sia garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento, che, tra l’altro, vigila sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali. Il regolamento stabilisce anche che la pista in cui si svolge la manifestazione sia delimitata mediante strutture idonee, tra l’altro, a ridurre il danno per gli animali in caso di caduta.

La proposta è stata illustrata dal presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni (PD) che ha evidenziato che si ritiene che l’ulteriore passaggio procedimentale costituito dal parere dell’Azienda Usl, emanato in sede di rilascio dell’autorizzazione comunale allo svolgimento delle manifestazioni, possa essere eliminato senza ripercussioni sul benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni storico-culturali. Si attua semplicemente un procedimento di semplificazione delle procedure amministrative.

Il consigliere regionale Andrea Ulmi (gruppo Misto – Merito e Realtà) si è dichiarato contrario al provvedimento, perché ritiene che l’intervento di un organo esterno come l’Asl con il suo parere preventivo può essere utile.

L’aula ha approvato la legge di modifica con 19 voti favorevoli della maggioranza e con 7 voti contrari delle opposizioni.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale