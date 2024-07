Mens Sana, Pattinaggio Corsa: Duccio Marsili è il campione europeo assoluto

Duccio Marsili è il Campione Europeo assoluto. Il campione biancoverde si conferma, ancora una volta tra gli atleti più veloci del mondo, portando a casa 4 medaglie, di cui due primi assoluti nella m500 su strada e nella staffetta maschile e due Argenti nella m200 cronometro e nella m500 su pista. Il biancoverde, nonostante il ritorno in gara a poca distanza dalla malattia che lo ha tenuto a lungo lontano dalla pista di pattinaggio, è riuscito ancora una volta nell’impresa conquistando una medaglia importante per la Nazionale italiana. Un successo che conferma la grande capacità di Duccio Marsili, ormai diventato un punto di riferimento per la Polisportiva, ma soprattutto per la Nazionale italiana. Insieme al mensanino anche i compagni Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni, Guglielmo Lorenzoni e Gabriele Cannoni. Una grande soddisfazione che non si limita solo al formidabile successo di Duccio Marsili ma che vede la Mens Sana capofila nel bottino conquistato dalla Nazionale, con ben sedici medaglie su quarantasette.

Le medaglie. Duccio Marsili suona la carica della Nazionale Italiana andando a caccia di medaglie sin da subito su pista trascinando la staffetta maschile all’oro assoluto che mancava da cinque anni all’Italia a cui si aggiungono due Argenti nei m200 crono e m500 sempre su pista. Bisognerà aspettare solo pochi giorni per vederlo ancora trionfare conquistando la medaglia d’oro nella 500 metri su strada. Spazio ai giovani per Sofia Paola Chiumiento che, nella categoria Youth (Allievi) fa da asso pigliatutto, vincendo sei medaglie d’oro su sei gare disputate: 200 metri crono su pista, 500 metri sprint su pista, 1000 metri sprint su pista, staffetta americana su pista, 100 metri in corsia su strada e un giro sprint su strada. Poker di medaglie per Rita De Gianni che conquista il Titolo nella 200 metri crono su pista, un argento nella staffetta americana su pista, un argento nel giro sprint su e strada un bronzo nella 500 metri sprint su pista. Guglielmo Lorenzoni colleziona due medaglie: un argento nei 200 metri crono su pista e una medaglia di bronzo nel giro sprint su strada. Grande prova di Gabriele Cannoni essenziale per la vittoria dell’Italia con Niero nella gara di fondo, dove i compagni (come nel ciclismo) sono fondamentali. Conquista un undicesimo posto nella 10.000 mila metri a eliminazione su pista e un ottimo decimo posto nella 15 mila metri a eliminazione su strada dove appunto è un supporto per la conquista del Titolo Italiano. Buona prova del più piccolo, Pietro Giannettoni, chiamato dal CT per il podio conquistato agli Italiani, che ha voluto far fare esperienza all’atleta biancoverde.

Fonte: Ufficio Stampa