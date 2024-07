Olimpiadi, Giani: "Forza ragazze e ragazzi, tenete alto il nome della Toscana"

“Mancano ormai ventiquattr’ore all’avvio ufficiale delle Olimpiadi di Parigi. Ancora una volta la Toscana sarà ben rappresentata e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione. Come toscani, in quanto facenti parte a tutti gli effetti del movimento sportivo regionale, desidero considerare non solo gli atleti nati nella nostra terra, ma anche coloro che appartengono a società toscane o che hanno scelto di allenarsi nelle nostre strutture e con i nostri tecnici. La Toscana, alla luce delle convocazioni, si conferma una terra di eccellenza non solo per lo sport di base ma anche per quello di vertice. La squadra delle atlete e degli atleti toscani che prenderà parte ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi è assai qualificata e sarà certamente in grado di regalare grandi soddisfazioni all’Italia. Alle ragazze e ai ragazzi che rappresenteranno la Toscana, portando in alto il nome e il valore del nostro sport, giunga il saluto e l’incoraggiamento mio personale e della Regione. Forza, la Toscana è con voi!".

Questo è il saluto che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inviato questa mattina, giovedì 25 luglio, alla “delegazione” degli atleti e delle atlete toscane che da domani saranno impegnate nei trentatreesimi Giochi olimpici estivi di Parigi ed a coloro che parteciperanno ai diciassettesimi Giochi paralimpici estivi che si svolgeranno sempre nella capitale della Francia. I primi inizieranno domani, 26 luglio, e si concluderanno l’11 agosto. I secondi prenderanno il via il 28 agosto e si chiuderanno l’8 settembre.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa