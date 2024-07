Toto e Marcus Miller al Lucca Summer Festival: le foto della straordinaria serata

Ancora grande musica al Lucca Summer Festival. Nella serata di ieri si sono due alternati due mostri sacri della musica statunitense. Il virtuoso bassista Marcus Miller e la storica band Toto hanno scaldato la grande folla per questo evento unico. In apertura Miller, newyorkese, tra i migliori interpreti del quattro corde. A seguire la band losangelina dei Toto, nota per grandissimi successi come Africa, Stop Loving You, Hold the Line, Rosanna e tantissime altre.

Riviviamo le emozioni del concerto con le foto esclusive di Stefano Dalle Luche.