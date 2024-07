Controlli notturni della municipale, FdI: "Positivo cambio di rotta dell'Amministrazione. Ora il taser"

Dopo anni di politiche ideologiche sulla sicurezza, Fratelli d'Italia prende atto con soddisfazione che anche a Empoli si inizia a ragionare con la prospettiva di adottare strategie finalizzate a garantire concretamente il controllo del territorio a tutela dei cittadini. Finalmente, oltre alle pattuglie della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, nelle ore notturne sul territorio si vedono anche le pattuglie della Polizia Locale dell'Unione del Circondario Empolese-Valdelsa con compiti di prevenzione dei reati e di polizia giudiziaria.

Dopo gli articoli di giornale e le conseguenti denunce e interrogazioni del coordinamento di Fratelli d'Italia Empoli e del gruppo consiliare sulle gravi condizioni di degrado e della sicurezza pubblica nella zona del viale Buozzi, della stazione e di viaCherubini/Ecomedica/Piazza Toscanini, vedere che sindaco e assessore alla sicurezza hanno raccolto il segnale dall'allarme lanciato da Fratelli d'Italia Empoli, addirittura dandoattuazione alle richieste strategie di impiego notturno della Polizia Locale dell'Unione del Circondario Empolese-Valdelsa, apre scenari nuovi dopo anni di chiusura ideologica da parte del centrosinistra sui temi della sicurezza.

Fratelli d'Italia Empoli, dunque: nel rivendicare di essere stato l'unico partito a chiedere interventi concreti da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del decreto Minniti che demanda al sindaco la responsabilità della gestione della sicurezza urbana insieme a prefetto e questore, nonché di essere stato l'unico partito a prospettare la necessità di riportare l'organico della Polizia Locale dell'Unione del Circondario Empolese-Valdelsa a 115/120 agenti; rilancia la necessità di aprire il dibattito sulle regole d'ingaggio e sull'opportunità di dotare il personale della Polizia Locale di taser, prevedendo nel contempo corsi di formazione sull'uso delle manette di sicurezza e della gestione di soggetti a rischio come già avviene per il personale delle forze di polizia statali. Fratelli d'Italia Empoli, nel giudicare positivamente il cambio di rotta dell'amministrazione Mantellassi, continuerà a seguire i temi della sicurezza urbana con la stessa attenzione che ha posto fino a oggi affinché l'impegno dichiarato dall'amministrazione di centrosinistra sulle strategie di controllo del territorio a tutela dei cittadini non rimanga solo uno spot pubblicitario.

Fratelli d'Italia Empoli