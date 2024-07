Andrea Guerra vince la Coppa Bologna di Montallese

Arrivo in volata per la cinquantatreesima edizione della Coppa Grand’ufficiale Francesco Bologna di Montallese, frazione di Chiusi, che, dopo una gara molto equilibrata, in cui nessuno dei 170 partenti (190 gli iscritti) è riuscito ad andare in fuga e a fare il vuoto sugli avversari, è stata vinta da Andrea Guerra della Zalf Euromobil Desiree Fior in quattro ore e ventisei minuti.

Caldo torrido in Valdichiana ma andatura che ha rispettato le medie previste con dati che hanno fatto registrare i quaranta all’ora sui 176 chilometri e 700 metri del tracciato. Come detto volata sulla linea dell’arrivo; dietro a Guerra (classe 2001), Francesco Di Felice della Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo con lo stesso tempo, Giosuè Crescioli della ASD G.C. Sissio Team, che completa il podio distanziato di soli tre secondi, e Piergiorgio Cozzani della Gragnano Sporting Club, primo del gruppone a trentatré secondi dai tre di testa.

Una gara diversa rispetto alle ultime edizioni e tiratissima ma che, anche quest’anno, ha appassionato ed affascinato gli amanti del ciclismo ed i curiosi. In tanti, nonostante le temperature, sono accorsi per assistere al passaggio della carovana nei vari punti focali della corsa che ha toccato, oltre a Montallese, il Lago e il centro storico di Chiusi, anche le Tre Berte, Salcheto, Acquaviva, Gracciano e Abbadia di Montepulciano. Un grande successo per la Coppa Bologna e per l’ASD Montallese, organizzatrice dell’evento.

Al termine della corsa la premiazione e la consegna del Trofeo Società Agricola San Giobbe, del Trofeo Fanelli Cosimo e del diciannovesimo Trofeo Poggiani Duilio & C.

Fonte: Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.