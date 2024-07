Rotaract Club Siena: cerimonia di passaggio di consegne da Matteo Minucci Batani ad Alberto Marini

Il 20 Luglio scorso, con Io splendido paesaggio del resort La Bagnaia a incorniciare l'evento, si è tenuto il passaggio del collare tra i presidenti legittimi del Rotaract Club Siena: Matteo Minucci Batani e Alberto Marini.

Il presidente uscente ha ripercorso quella che è stata un'annata sicuramente impegnativa per lo storico club senese, che vanta oramai ben 55 anni di storia e che, sotto la guida del suo ultimo presidente, si è potuto mostrare ancora come un punto di riferimento sia per il distretto che per i giovani che afferiscono alla nostra città.

Come ultimo gesto durante il suo mandato di presidenza, infatti, Matteo Minucci Batani ha potuto dare il benvenuto a tre nuovi soci, allargando così la famiglia dell'associazione.

Successivamente il nuovo presidente Alberto Marini ha presentato la sua annata ed il proprio motto “Il cader della goccia incava la pietra”, tratto dal De Rerum Natura di Lucrezio e volto a rappresentare come, con lo scorrere del tempo, ognuno nel suo piccolo può avere un grande impatto.

Il neo-presidente ha fatto così intuire il taglio che vorrà dare alla sua annata, puntando alla coesione dei soci, volta così a portare avanti in maniera sempre più decisa Io spirito di questo Club.

A coadiuvare il presidente Alberto Marini ci sarà il suo Consiglio Direttivo, composto da: Matteo Minucci Batani (past president), Leonardo Radi (vicepresidente), Renata Di Nuzzo ed Eleonora Burroni (segretari), Giulia Bonelli e Francesco Batignani (tesorieri), Veronica Ceccanti (prefetto) Ilaria Pagano, David Fiorentini e Fabiola Papaleo (consiglieri).

Fonte: Rotaract Siena