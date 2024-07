Consiglio comunale San Miniato, i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza), nel Palazzo Comunale martedì 30 luglio alle 17.

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 51 del 16.04.2024).

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 61 del 14.05.2024).

4. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione G.C. n. 69 del 18.06.2024).

5. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (deliberazione G.C. n. 75 del 16.07.2024).

6. Approvazione verbale seduta consiliare del 27.07.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

7. Approvazione verbale seduta consiliare del 21.09.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

8. Approvazione verbale seduta consiliare del 04.03.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

9. Approvazione verbale seduta consiliare del 27.03.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

10.Approvazione verbale seduta consiliare del 11.04.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

11.Approvazione verbale seduta consiliare del 23.04.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

12. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione n. 2. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

13.Bilancio di previsione 2024-2026: salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L.) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T. U.E.L.).(Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

14. Istituzione "LA BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti". Bilancio di previsione 2024-2026.

15.AUT_2696412-PNRR Aspetti patrimoniali inerenti l’autorizzazione unica energetica. Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti interrati a Media Tensione 15Kv in uscita dalla cabina primaria di trasformazione AT/MT n. 2762842 denominata “S. Angelo 2”, da realizzarsi in Località San Miniato Basso, La Scala, Ponte a Elsa ed aree limitrofe nei comuni di Empoli (FI) e San Miniato (PI). Cod. CUP: F28B22001360006. Presa d'atto. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.