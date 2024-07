Pneumatici e sicurezza: linee guida per gli automobilisti

Le gomme della nostra automobile devono essere in ottimo stato se vogliamo guidare con la massima sicurezza. Gli pneumatici sono tra i principali responsabili della nostra tenuta di strada, e viaggiare con una gomma troppo consumata o non adatta alla stagione potrebbe aumentare di molto il rischio di imprevisti.

Se siete alla ricerca di maggiori informazioni sulla manutenzione degli pneumatici e su altre procedure, come ad esempio il cambio gomme, siete nell’articolo giusto. Continuate a leggere se volete saperne di più.

Cosa fare se la gomma si buca?

Uno dei principali imprevisti che può capitare a uno pneumatico è bucarsi. In strada si possono incontrare molti corpi contundenti, come ad esempio rocce o sassi, o anche elementi pericolosi come dei chiodi. Sono tutte situazioni in cui la gomma potrebbe danneggiarsi fino addirittura a bucarsi.

Quando lo pneumatico ha un foro inizia a perdere aria e la sua pressione diminuisce. In molti casi possiamo accorgercene sia perché la ruota si sgonfia, sia perché l’auto non ha più la stessa tenuta di strada.

Ci sono molti kit per effettuare delle riparazioni sul momento, ma il nostro suggerimento è di usarli solamente come una soluzione temporanea per poter raggiungere il gommista più vicino. Se si vuole mettere mano al volante con la massima sicurezza è fondamentale sostituire lo pneumatico il prima possibile. Una gomma bucata non è più integra e affidabile come in origine.

Quando vanno cambiate le gomme?

Gli pneumatici vanno cambiati essenzialmente in tre occasioni: quando si forano, quando si consumano, e quando arriva il momento della sostituzione stagionale.

Abbiamo già affrontato cosa bisogna fare quando la gomma si buca nel paragrafo precedente. Resta da capire cosa accade quando invece uno pneumatico si consuma.

Le gomme sono realizzate con dei materiali che vanno incontro a una progressiva usura, che ne riduce man mano la dimensione. Il principale effetto è una perdita di aderenza che rende la guida più pericolosa. Una gomma troppo consumata potrebbe rendere più difficile fermarci del tutto in pochi istanti, come può capitare quando si effettua una frenata improvvisa. Inoltre, questa perdita di aderenza si nota ancora di più quando il fondo stradale è bagnato ed è presente il rischio di aquaplaning.

Quando la gomma si consuma diminuisce la profondità delle sue scanalature, che hanno lo scopo di filtrare l’acqua presente sulla strada ed evitare che si crei quella pericolosa reazione fisica che dà origine all’aquaplaning.

Dal punto di vista normativo è importante tenere in considerazione che gli pneumatici estivi e quelli invernali vanno cambiati periodicamente, in specifici periodi di tempo. Ogni anno le istituzioni rendono pubblico un calendario con indicato quando va effettuata questa sostituzione.

Lo scopo è quello di avere gomme che abbiano caratteristiche tali da garantire sicurezza e efficienza in base alla stagione.

In alternativa si possono montare a bordo gli pneumatici all season, modelli progettati con specifiche tecniche che li rendono affidabili sia in estate che in inverno, e che non temono le variazioni di temperatura. Questi pneumatici, grazie alle loro caratteristiche, non hanno l’obbligo di essere cambiati al mutare delle stagioni.