Autorità portuale regionale, sì alla nomina del Segretario generale

La commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, guidata da Lucia De Robertis (Pd), ha espresso parere favorevole alla nomina dell’ingegner Massimo Lucchesi quale Segretario generale dell’Autorità portuale regionale (Apr), in virtù dell’assegnazione effettuata dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione stessa, per gli aspetti di competenza.

Occorre preliminarmente ribadire come la legge regionale che regola l’Apr stabilisce che il Segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale di intesa con il Sindaco di Viareggio, e sentiti gli altri comuni interessati.

Nella comunicazione del Presidente della Regione, Eugenio Giani, al presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, con la quale si esprime l’intendimento del governatore di optare per la nomina dell’ingegnere, vengono richiamate le tappe che hanno portato a questa decisione. In particolare viene ricordata la sentenza del Tar della Toscana, del 2023, con la quale venne annullato il decreto presidenziale di nomina, quale segretario generale dell’Autorità dell’architetto Rosselli che, comunque, nelle more dell’investitura del nuovo segretario ne ha svolto le funzioni di commissario. Il presidente Giani, nella lettera, fa presente anche che, già a giugno 2023 aveva proposto al sindaco di Viareggio la nomina dell’avvocato Alessandro Del Dotto, e che a seguito del diniego dell’intesa, con il primo cittadino del comune versiliese, nel mese di aprile del 2024, aveva avanzato allo stesso la proposta dell’architetto Rosselli. E a tal proposito, con una sua nota del 9 maggio scorso, aveva informato il Consiglio regionale sulla sua intenzione di confermarlo ma, viste le criticità, anche se non condivise da Giani, evidenziate nella nota inviata dal Sindaco di Viareggio il 17 maggio scorso, ha ritenuto opportuno, per raggiungere la più ampia convergenza possibile sulla governance dell’Autorità, proporre un nominativo diverso.

Sulla nomina si sono espressi a favore i commissari del Partito democratico (la presidente De Robertis, i consiglieri Cristiano Benucci, Francesco Gazzetti, Fausto Merlotti), non hanno partecipato al voto i commissari della Lega (Massimiliano Riccardo Baldini, Marco Landi), ha optato per l’astensione il vicepresidente della commissione, Alessandro Capecchi, di Fratelli d’Italia.

Nel corso del dibattito, prendendo spunto dalla comunicazione pubblica ampiamente sviluppata, Baldini ha affermato che avrebbe accolto con favore una menzione della commissione, nella lettera del presidente Giani al presidente Mazzeo; sulla figura del designato, il consigliere ha sottolineato inoltre come, a suo parere, la scelta del Governatore abbia una chiara connotazione politica di parte.

Secondo Capecchi, invece di inviare una lettera, il presidente Giani avrebbe dovuto presentarsi in commissione e spiegare le ragioni della scelta, “ma ciò che preoccupa di più – ha sottolineato – è la non condivisione dei rilievi del Sindaco di Viareggio, come recita la stessa lettera”. “Non mi esprimo sulla nomina, in attesa che Giani venga ad illuminarci sui criteri”, ha concluso. Anche Landi si è soffermato sull’iter, con la commissione che è chiamata a pronunciarsi su una questione che i giornali hanno già dato per consolidata. “Si agisce così nel granducato gianiano – ha affermato – ancora una volta siamo andati incontro a necessità di partito, noi non ci abitueremo mai a questo modus operandi”.

Nel corso dei lavori, la commissione ha anche espresso parere favorevole all’approvazione del budget economico 2024-2026, sia dell’Ente parco regionale delle Alpi Apuane che dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Tra gli atti all’attenzione dei consiglieri, anche l’espressione del parere secondario alla commissione Sanità sul piano regionale di coordinamento dei crematori, passato a maggioranza, in seguito agli approfondimenti richiesti all’Avvocatura regionale. Tutti questi atti andranno all’attenzione dell’Aula di palazzo dopo la pausa estiva, nella prima seduta di settembre.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa