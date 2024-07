Da Fiesole il riconoscimento per l'arbitro Galipò, approdato in Serie A: "Dallo sport valori fondamentali"

Il saluto dell’Amministrazione in apertura del Consiglio Comunale e la consegna di una targa per celebrare il successo sportivo. Così Simone Galipò, trentacinquenne arbitro fiesolano, finora impegnato sui campi della Lega Pro Serie C e recentemente approdato in Serie A, è stato accolto nel Palazzo Comunale di Fiesole dal Sindaco Cristina Scaletti, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Un riconoscimento per "l’importante traguardo sportivo raggiunto, con cui rappresenterà Fiesole nei più importanti campi di calcio".

Un successo che, dicono il Sindaco Cristina Scaletti e l’Assessore allo Sport Francesco Sottili, "abbiamo voluto celebrare con questa targa e con il saluto del Consiglio Comunale, perché vogliamo testimoniare quanto questa Amministrazione creda nell’importanza dello sport sia per la crescita individuale, sia per la collettività perché dallo sport si possono e si devono apprendere valori fondamentali per ogni comunità, come il rispetto, la solidarietà e la lealtà, valori con cui si può davvero iniziare a tessere le fila di un mondo di pace e fratellanza, in cui non si debba assistere più a episodi come quello della terribile strage di Majdal Shams, che si é consumata tragicamente in un campo di calcio dove stavano giocando dei bambini.

Omaggiare il risultato raggiunto da Simone – continuano Sindaco e Assessore - significa per noi ringraziarlo per l’impegno e la serietà che ha dimostrato nel suo percorso arbitrale ma anche raccontare ai più giovani che proprio quell’impegno, quella determinazione e quella serietà, sono doti da cui non si può prescindere nella propria vita".

Fonte: Comune di Fiesole