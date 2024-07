Modifiche temporanee in via Paladini e via del Papa

Con ordinanza 445 del 29 luglio 2024 (https://shorturl.at/Oewsq), in un tratto di via Paladini e via del Papa entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla sosta e al transito per consentire alcuni lavori.

Entrando nel dettaglio, in via Paladini, civico n.6 – tratto pedonale dal giorno 1 agosto al 9 agosto 2024, dalle 10.30 alle 17.30, sabato e domenica esclusi sarà adottato il divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, autorizzando gli stessi mezzi necessari alle attività ad accedere e sostare nel tratto pedonale di via Paladini; in via Giuseppe del Papa, dal giorno 1 agosto 2024 al giorno 9 agosto 2024, dalle 10.30 alle 17.30, sabato e domenica esclusi, solo per il tempo strettamente necessario alla concretizzazione dell’attività attraverso l’utilizzo di piattaforma aerea: istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, dato che il restringimento della carreggiata non garantisce lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso.

Inoltre, in via Ridolfi – intersezione con via Giuseppe del Papa, dal giorno 1 agosto 2024 al giorno 9 agosto 2024, dalle 10.30 alle 17.30, sabato e domenica esclusi, solo per il tempo strettamente necessario alla concretizzazione dell’attività attraverso l’utilizzo di piattaforma aerea, sarà istituito l’obbligo direzione a diritto per tutti i veicoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa