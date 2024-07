Miss Chiesina Uzzanese è Carolina Cappa, il bis dopo San Miniato

Dopo aver vinto la selezione di San Miniato, Carolina Cappa si è ripetuta facendo sua la fascia di Miss Chiesina Uzzanese.

La nuova selezione come tappa di avvicinamento al traguardo finale di Miss Toscana è andata in scena a Chiesina Uzzanese, località che è una sede tradizionale del concorso e che ospita anche i casting. Questa volta la passerella era in piazza ed è stata seguita da un grande pubblico coinvolto dal presentatore Gaetano Gennai.

Carolina, 18 anni è di Livorno, è alta 1.75 ha occhi verdi e capelli castani. Il suo segno zodiacale è il Cancro. Carolina Cappa ha preceduto Alice Belli, 20 anni, di Viareggio che aveva vinto pochi giorni fa la tappa di Capezzano Pianore. Terzo posto per Soele Coltelli 19 anni di Vicarello (Livorno), quarta classificata Rachele Innocenti, 18 anni di Pietrasanta (Lucca) che ha

preceduto la ventenne pratese Veronica Gabuzzini. Sesto posto per Ludovica Pieraccioni, 18 anni di Regnano Villa, paese della Lunigiana in provincia di Massa Carrara.

Carolina Cappa è stata premiata dal sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti e dal sindaco di Montecarlo di Lucca Marzia Bassini. La vincitrice ha già esperienze in passerella nel mondo della moda e vorrebbe diventare una stilista con un brand tutto suo. Pratica anche l’equitazione sin da quando era bambina.

I riconoscimenti alla seconda classificata Alice Belli sono stati consegnati da Lorenzo Vignali, vice sindaco di Chiesina e Giulia Centoni assessore al turismo di Montecarlo. Soele Coltelli, terza classificata, è stata premiata dai rappresentanti di “Ada Hairstyle” di Chiesina Uzzanese in rappresentanza del gruppo Framesi. L’attore e comico Graziano Salvadori ha premiato

insieme al consigliere delegato al turismo Andrea Baldaccini la quarta classificata Rachele Innocenti. La giuria era composta dal presidente Fabio Berti, sindaco di Chiesina, dal segretario Lorenzo Vignali, vice sindaco di Chiesina e da Marzia Bassini sindaco di Montecarlo, Giulia Centoni assessore al turismo di Montecarlo, Daniele Natali dell’associazione Estate chiesinese, dall’attore Graziano Salvadori, da Fabrizio Magrini presidente del Consiglio comunale, da Franco Roserllini e Andrea Baldaccini rispettivamente consiglieri delegati allo sport e al turismo.

Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese, all’Associazione Estate Chiesinese, alla direzione del dancing Don Carlos di Chiesina che ospita da anni gli appuntamenti di Miss Toscana e che lavora a pieno rito anche nel periodo estivo con i balli latinoamericani, con la musica delle migliori band e con le quattro piscine immerse nel verde. Un

ringraziamento anche al salone hairstyle “Ada Hairstyle” che ha curato le acconciature delle ragazze. Un riconoscimento speciale nel corso della serata è stato assegnato all’attore Graziano Salvadori.