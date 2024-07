Via degli Orti e via Pulidori, modifiche a transito e sosta

Per consentire varie attività di lavori e di manutenzione del verde in ambito privato, in via degli Orti e in via Valfredo Pulidori, nei giorni 2 e 6 agosto 2024, entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei a transito e sosta.

VIA DEGLI ORTI - Con ordinanza 450 del giorno 30 luglio 2024 (https://shorturl.at/zNCss), dalle 8 alle 12.30 del giorno 2 agosto 2024, nel tratto dal civico n.39 al n.53, sarà istituito il divieto di transito per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività e all’intersezione con via D‘Azeglio, sarà disposto l’obbligo di proseguire per via delle Chiassatelle;

VIA VALFREDO PULIDORI – Con ordinanza 443 del giorno 30 luglio 2024 (https://shorturl.at/bFlhO), dalle 8 alle 20 del 6 agosto 2024, nel tratto a sud, di fronte alla banca, striscia di parcheggi adiacenti al muro perimetrale, verrà disposto il divieto sosta per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività. Dovrà essere sempre garantita la possibilità di fare il giro del parcheggio e nel tratto a nord-est, di fronte al civico n.28 di via Chimenti, saranno adottati il divieto di sosta e transito per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare ’attività.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa