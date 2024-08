Commissione Forteto, nominato presidente Francesco Michelotti

Si costituisce, per questa Legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". Questa mattina in sala del Refettorio, a palazzo San Macuto, nel corso della prima seduta, è stato eletto presidente il deputato Francesco Michelotti. Vicepresidenti sono i deputati Elisa Montemagni e Andrea Quartini. Segretari sono il senatore Antonio Guidi e la deputata Ilenia Malavasi.

La seduta costitutiva è stata presieduta dal senatore Guidi. In chiusura Michelotti ha invitato i gruppi a designare i propri rappresentanti per procedere alla prima convocazione.

"Sono onorato e ringrazio il mio partito, Fratelli d'Italia, e il centrodestra, per avermi accordato una fiducia tale da riconoscermi il ruolo di presidente della commissione bilaterale d'inchiesta sul Forteto, del quale sento la massima responsabilità. La mia soddisfazione è particolarmente grande, data anche la forte trazione toscana, come si vede dall'ufficio di presidenza eletto questa mattina: sono infatti i toscani Elisa Montemagni e Andrea Quartini i vicepresidenti, attenti conoscitori della storia del Forteto, e segretari di presidenza Ilenia Malavasi e Antonio Guidi. Il lavori della commissione che presiedo, saranno volti non solo al completamento di quelli portati avanti dalla commissione di inchiesta regionale toscana, presieduta da Stefano Mugnai e caratterizzati dall'impegno costante e deciso di Giovanni Donzelli e di Paolo Bambagioni, ma anche e soprattutto a chiarire le opache dinamiche che tuttora avvolgono la vicenda del Forteto, così come il ruolo del Tribunale dei minorenni e quello della politica toscana. Le nostre missioni saranno far emergere la verità e garantire giustizia per le tante vittime; abbiamo tutti gli elementi per poter lavorare in modo condiviso e coordinato per compierle". Lo scrive, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti.