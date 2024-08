Crédit Agricole in Italia: utile netto a 818 milioni di euro (+11% a/a) nel primo semestre del 2024

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo semestre del 2024 un risultato netto aggregato di 818 milioni di euro (+11% a/a), di cui 659 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole

L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a circa 101 miliardi di euro e una Raccolta Totale2 pari a 338 miliardi di euro.

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e circa 6,0 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA: APPROVATI I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024

- L’utile netto consolidato si attesta a 444 milioni di euro (+10% a/a), confermando la capacità costante di Crédit Agricole Italia di generare redditività sostenibile.

- Acquisiti 100 mila nuovi clienti (+18% a/a), forte slancio dei prodotti Wealth Management con oltre 7 miliardi di euro collocati (+76% a/a), positiva evoluzione

della nuova produzione finanziamenti alle imprese (+38% a/a) nell’ottica di aiutare la clientela a migliorare il proprio posizionamento ESG.

- Erogazioni mutui residenziali in crescita del +22% a/a, con importante accelerazione nella digitalizzazione del processo di sottoscrizione, volta alla

semplificazione dell’operatività per Clienti e Colleghi.

- Proventi in crescita (+2,7% a/a), oltre gli 1,5 miliardi di euro, sostenuti dalla solida performance commissionale (+5,2% a/a); sotto controllo la dinamica dei costi, con oneri operativi in diminuzione del -1,1% a/a1 e cost income al 48,4%1

- In un contesto di mercato in contrazione, impieghi netti in crescita del +1,4% a/a e stabili nel confronto con il fine anno precedente. Raccolta diretta e

risparmio gestito in aumento rispettivamente del +1,4% e +2,6% vs. dic-23.

- L’incidenza dei crediti deteriorati lordi si riduce al 3,0%, rispetto al 3,3% di dicembre 2023, con il livello di copertura che aumenta di oltre 140bps portandosi

al 52,2% (vs 50,8% di dic-23).

- Ampio buffer di liquidità con LCR al 216%, ai livelli più alti del sistema bancario italiano, e solida patrimonializzazione con Common Equity Tier 1 Fully Loaded

al 13,3%4 e Total Capital Ratio al 17,9%4

- Crédit Agricole Italia premiata come Miglior Emittente dell’anno in occasione dell’XI Covered Bond Investor Conference di Francoforte; nei primi sei mesi

dell’anno collocati sul mercato due Covered Bond Premium Label per 1,5 miliardi di euro complessivi, di cui 500 milioni di euro in formato Green.

- Prevista l’apertura di un nuovo Village by CA a Catania. Si aggiunge alla rete italiana che, con oltre 150 startup ospitate e circa 80 partner, contribuisce alla

crescita degli Ecosistemi dell’Innovazione di Milano, Parma, Padova e Sondrio.

- Assunto il ruolo di Banca Partner del Comune di Parma nel progetto 100 Climate- Neutral and Smart Cities, iniziativa inquadrata all’interno del Green Deal europeo, con l’obiettivo di rendere climate neutral entro il 2030 più di 100 città europee.

Fonte: Crédit Agricole Italia