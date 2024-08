Buongiorno questa ricetta è molto buona e ringrazio Ana Maria di avermela mandata. L'ho data la scorsa settimana una ricetta dal gusto estivo le melanzane, i pomodorini può essere servita come antipasto oppure potete farla come piatto unico accompagnata da una bella insalata mista.

Ana mi ha concesso anche le foto della preparazione della ricetta.

Crostoni di parmigiana

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane

1 Mozzarella

Parmigiano grattugiato

4-5 pomodorini medio-piccoli

Pane x crostoni

Origano,

Basilico fresco 3-4 fogli,

Aglio intero 2-3 spicchi,

Olio evo qb

Sale qb

Preparazione

Tagliate le melanzane a metà e con un coltello incidete la superficie con linee oblique, mettetele in una pirofila ampia con un po’ di olio, sale e origano, in un’altra pirofila ma più piccola mettete i pomodorini insieme all’aglio, l’olio, un po’ di origano e sale e mettere in forno 220° fino che le melanzane saranno completamente dorate circa 20 minuti (40 minuti se le cuocete ad una temperatura di 180 gradi). A questo punto avete due alternative una è quella di tagliare a pezzetti le melanzane lasciando anche la buccia (a Ana piace l’amarognolo della buccia) la seconda è quella di levare solo la polpa e mescolarla con l’aglio schiacciato e i pomodorini in modo da amalgamare tutti gli ingredienti in una purea. Tagliate le fette di pane un po’ spesse e mettete la purea di melanzane sopra, aggiungete la mozzarella tagliata a fettine e il parmigiano grattugiato e rimette il tutto in forno per pochi minuti far sciogliere il formaggio. Poi decorate con le foglie di basilico fresco. Il risultato è quello di avere un piatto unico e delizioso!!!

Ana

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.