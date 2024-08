Buongiorno oggi è l'ultimo appuntamento con la rubrica #cucinarechebontà. La rubrica di ricette tornerà a settembre. Oggi ringrazio Giulia da Milano per la sua ricetta "La mia giardiniera" che ha imparato a realizzare in casa prendendo la ricetta Csaba dalla Zorza.

Il marito di Giulia va matto per questa giardiniera preparata in casa. Ormai Giulia ogni anno realizza i suoi vasetti sotto aceto di mele perché quelli fatti in casa sono più naturali, con nessun additivo.

Mi raccomando prima sterilizzate i vostri vasetti una volta che sono pronti potete riporli nella vostra dispensa, quando gli aprirete metteteli in frigo e consumateli entro 4/5 giorni.

La foto che vedete è stata concessa da Giulia.

La mia giardiniera

Per 2 vasetti da 400 gr circa

½ cavolfiore bianco

3 carote

1 peperone giallo

1 peperone verde

1 finocchio

2 coste di sedano interne

500 ml di aceto di mele

Succo di 1 limone

2 litri di acqua, filtrata

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di sale grosso integrale

4 foglie di alloro

Preparazione:

Alcuni accorgimenti importanti per prepararla: scegliete un buon aceto di mele, sterilizzate sempre i vasetti di vetro prima di utilizzarli, in modo da evitare ogni rischio di contaminazione. Per sterilizzarli potete metterli a bagno per qualche minuto in acqua in ebollizione e poi scolandoli su un canovaccio pulito, oppure nel microonde. Iniziate a preparare la giardiniera: lavate la verdura e tagliatela a pezzi considerando anche le dimensioni dei vasetti. Portate ad ebollizione l’acqua in una pentola alta e molto capiente, aggiungendo il sale, lo zucchero, l’aceto, il succo di limone e l’alloro. Quando l’acqua bolle, abbassate il calore in modo che inizi a sobbollire e immergetevi le verdure, se utilizzate ortaggi più delicati come le zucchine allora aggiungetele qualche minuto più tardi. Lasciate cuocere le verdure per un tempo variabile tra i 5 e i 15 minuti in base al grado di croccantezza desiderato, Giulia le fa bollire per 8 minuti. Scolatele, tenendo da parte il liquido, poi distribuitele nei vasetti inserendo in ciascuno anche una foglia di alloro. Coprite con il liquido tenuto da parte, filtrandolo con un colino molto fine. Chiudete il coperchio e lasciate raffreddare a temperatura ambiente, poi conserva nell’armadietto o in frigorifero. Una volta aperto il barattolo va consumato entro 4-5 giorni e tenuto in frigorifero.

Giulia da Milano

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.