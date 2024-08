Università di Siena, finanziamento MUR per supporto psicologico e counseling dedicati agli studenti

L’Università di Siena ha ottenuto un finanziamento di 281.000 Euro all’interno del progetto “PRO-BENE-COMUNE: PROmozione del BENEssere della COMunità UNivErsitaria”, coordinato dall'Università della Calabria nell’ambito di un bando del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il fondo sarà utilizzato per attività di ricerca, sensibilizzazione e potenziamento dei servizi di supporto psicologico e counseling dedicati alle sue studentesse e ai suoi studenti. Sono previsti contributi anche per il potenziamento di attività sportive gestite dall'Ateneo, in collaborazione con altri enti, per promuovere lo sport come strumento di inclusione e benessere psicologico.

Il progetto ha la durata di un anno ed è esteso a dieci partner. L'obiettivo comune è quello di sviluppare protocolli che mirino a promuovere la salute e il benessere della popolazione studentesca, ispirati alle buone pratiche per la prevenzione e la gestione precoce di disagio psicologico, in modo da facilitare un miglior adattamento alla vita universitaria. Questo approccio è fondamentale per creare un ambiente universitario più sano in cui la popolazione universitaria possa affrontare le sfide legate al disagio psicologico in modo efficace e con il supporto necessario. Le studentesse e gli studenti saranno dotati delle risorse e delle abilità essenziali per anticipare e/o gestire le sfide connesse a questa fase specifica della loro esistenza, migliorando così la qualità di vita durante il percorso universitario e potenzialmente anche dopo che questo si sia concluso.

In particolare, l’Università di Siena si impegna a realizzare attività di trekking urbano tra arte e storia, con la possibilità di percorrere il centro storico della città toccando angoli nascosti dove arte, cultura e rispetto del paesaggio si incontrano. Tra le iniziative, ci saranno il giro dei “bottini”, una rete di acquedotti sotterranei che alimentano ancora oggi le fonti storiche della città, e programmi di fitness promossi negli spazi verdi e panoramici della Fortezza Medicea.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa