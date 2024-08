Setteducati presidente Unione dei comuni Empolese-Valdelsa: i complimenti di FDI-Centrodestra

Il gruppo FDI-Centrodestra per l'Empolese-Valdelsa si congratula con la capogruppo PD del comune di Gambassi Terme Samanta Setteducati per la sua elezione alla carica di presidente dell'Unione dei comuni dell’Empolese-Valdelsa, avvenuta alla terza votazione con il sostegno dei gruppi di centrosinistra, l'astensione del gruppo di FDI che alle prime due votazioni aveva sostenuto come candidato di bandiera il consigliere comunale di Empoli Danilo Di Stefano, mentre il M5S ha sostenuto il proprio candidato.

Il gruppo FDI, nel prendere atto delle dichiarazioni fatte dalla presidente Setteducati al momento del suo insediamento, e poi sulla stampa, tese a sostenere l'impegno di tutte le forze politiche per il raggiungimento del bene comune, auspica che la scelta fatta dai gruppi di centrosinistra, già al momento delle dichiarazioni di voto, sia ricaduta sua una donna che si dimostri equilibrata. Qualità necessarie in un ruolo di garanzia per tutelare i diritti di maggioranza ed opposizione nell'interesse di tutti i cittadini dell'Unione.

Il gruppo di Fratelli d’Italia, per quanto attiene quello che sarà il proprio impegno politico, ritiene che la scelta di Leonardo Rossi quale capogruppo dei dodici consiglieri eletti nei rispettivi consigli comunali, rappresenti un momento di sintesi dei singoli programmi che possono trovare nell'Unione il luogo di concreta discussione e confronto, soprattutto per quanto attiene i temi della sicurezza e della gestione della polizia municipale.

