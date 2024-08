Ringraziamenti al gruppo scout AGESCI Orentano 1 per il contributo alla riqualificazione della Palazzina comunale

Il Comune di Castelfranco di Sotto desidera esprimere la sua profonda gratitudine e apprezzamento verso il gruppo scout AGESCI Orentano 1 per il loro straordinario impegno civico dimostrato nel corso dell'anno. In particolare, per il progetto di ripristino del decoro della Palazzina Comunale, un'iniziativa che testimonia il valore del volontariato e della collaborazione comunitaria.

Dopo il successo dell'intervento realizzato ad aprile, che ha visto il gruppo scout dedicarsi alla riqualificazione delle prime due facciate della Palazzina, i ragazzi e i loro capi hanno deciso di proseguire il loro lavoro con ulteriori azioni concrete.

In vista della partecipazione alla Route Nazionale 2024, un evento che celebra il valore della speranza e dell'impegno nel territorio, il gruppo scout AGESCI Orentano 1 ha proposto un progetto che prevedeva la verniciatura delle ultime due facciate della Palazzina, l'abbellimento della fioriera all'ingresso con piante aromatiche e l'installazione di uno scaffale destinato a diventare una "biblioteca autogestita" aperta a tutti i cittadini.

“Queste azioni non solo contribuiranno a migliorare l'aspetto del nostro edificio comunale, ma rappresenteranno anche un segnale tangibile di speranza e di cura per il nostro paese – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli -. L'intervento è avvenuto sabato 3 agosto 2024. L'amministrazione comunale riconosce l'importanza di queste iniziative, che vanno ben oltre il semplice abbellimento fisico degli spazi. Esse incarnano un messaggio di comunità e di impegno collettivo che ci rende orgogliosi e che merita di essere condiviso e valorizzato. Un ringraziamento speciale va a tutti i capi e ragazzi del Gruppo AGESCI Orentano 1 per la loro dedizione e il loro esempio. Siamo certi che questo progetto non sarà solo un miglioramento estetico, ma un simbolo di rinascita e di partecipazione attiva nella vita del nostro paese.”