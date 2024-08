Autonomia differenziata, anche il PD Empoli si mobilita contro la legge: al via la raccolta firme

Anche il Partito democratico di Empoli si mobilita per la raccolta delle firme per promuovere il referendum integralmente abrogativo della legge sulla autonomia differenziata, promossa dal Comitato referendario costituito da un vasto schieramento di forze sociali, politiche, associative e della società civile.

«Anche a Empoli, il Partito Democratico torna a raccontare un’altra idea d’Italia-afferma Fabio Barsottini, segretario Pd Empoli-. Vogliamo difendere ed essere promotori di una visione unitaria del Paese, che non faccia distinzioni tra Nord e Sud in tema di sanità, servizi sociali, scuola e infrastrutture. Aspiriamo a un’Italia che, nelle sue diverse peculiarità regionali, sappia cogliere nuove opportunità di sviluppo, crescita e solidarietà, non il contrario.

Abbiamo un’idea di Paese differente rispetto alla destra e saremo felici di condividerla anche durante questa campagna di raccolta firme necessaria ad abolire la legge sull’autonomia differenziata».

Appuntamento per firmare tutti i giovedì di agosto al mercato settimanale di Empoli. I volontari del Pd di Empoli saranno disponibili per dare informazioni e per firmare per il referendum

Fonte: Pd Empolese Valdelsa