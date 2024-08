Forza Italia avvia raccolta firme contro il pedaggio sulla Fi-Pi-Li

Forza Italia in Toscana ha avviato una raccolta firme contro l'introduzione di un pedaggio sulla superstrada Fi-Pi-Li, definendola una "tassa della sinistra" e illegittima. Il coordinatore regionale di FI, Marco Stella, ha criticato il governo regionale per l'aumento delle tasse e l'introduzione del pedaggio, sostenendo che non risolverà i problemi della strada. Stella ha dichiarato che i trasportatori non devono essere considerati come un "bancomat" per coprire i buchi di bilancio e ha sottolineato l'importanza della Fi-Pi-Li per l'economia regionale, collegando il principale porto e aeroporto della Toscana con Firenze. La raccolta firme può essere fatta online o nei gazebo organizzati nelle province interessate.